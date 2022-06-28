Другой военный пытался изнасиловать 15-летнюю девушку.

На Черниговщине прокуратура установила личности двух российских военнослужащих, совершавших насилие над семьей.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации, заочно сообщено о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, военнослужащий РФ 15 марта совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи, проживающей в одном из сел Черниговской области. Зайдя в дом потерпевших, подозреваемый угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другой пока еще не установлен военный РФ пытался совершить сексуальное насилие над 15-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось пресечь матери девушки.

Действия обоих военнослужащих страны-агрессора расследуются в рамках одного уголовного производства. Сейчас принимаются меры по установлению личности второго военнослужащего РФ, который пытался совершить действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следствие продолжается.

Напомним, россияне нанесли ракетного удара по поселку Десна на Черниговщине.

Вас также могут заинтересовать новости: