В центре опасности - Нежин.

На Черниговщине граждан предупредили о вероятности нанесения ракетных ударов.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.

"Для жителей города Нежин. Возможны ракетные удары по городу. В случае воздушной тревоги, все в укрытие", - отметили в департаменте.

Эту информацию подтвердил также Нежинский городской голова Александр Кодола. Он сообщил, что в ближайшие 24 часа высока вероятность ракетного обстрела города. Кодола призвал горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно спускаться в укрытие.

Как сообщал УНИАН, обстрелы приграничных территорий Черниговщины не прекращаются ни на день.

По данным Государственной пограничной службы Украины, обстрелы ведутся из артиллерии, минометов, стрелкового оружия, единичные случаи использования авиации. Только в течение июня зафиксировано более 200 обстрелов приграничных территорий Сумской и Черниговской областей.

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