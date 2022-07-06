Людей планируют обеспечить временным жильем.

В Чернигове в результате боевых действий и авиаударов более двух тысяч частных домов и более 800 многоэтажек получили повреждения.

Об этом сообщили в департаменте информдеятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОВА. Люди, которые вообще потеряли жилье, сейчас проживают, в лучшем случае, у знакомых или родственников.

По информации ОВА, помочь с сооружением временного жилья готово Общество Красного Креста Украины, представители которого находились сегодня на Черниговщине.

Они заверили, что средства на строительство уже выделены около 3,5 миллиона долларов. Сейчас же нужно определиться с концепцией: модульный городок, индивидуальные модульные или многоквартирные временные дома. Предложили и свой вариант - двухэтажные утепленные дома, рассчитанные на холодное время года.

"Среди приоритетов нашей работы - расселение людей, оставшихся без жилья. Сейчас имеем экспертизу по двум домам в Чернигове, которые не подлежат восстановлению. В частности речь идет о многоэтажку в центре города, на улице Черновола, и общежитие на 250 комнат в микрорайоне ЗАЗ. Об обеспечении постоянным местом жительства людей сейчас трудно что-то говорить. Но до наступления холодов временными помещениями их должны обеспечить", - подчеркнул первый заместитель начальника Черниговской ОВА Константин Мегем.

Как ранее сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила по итогам встречи с президенткою совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, что французский И регионль-де-Франс выделил 1,1 миллиона евро на восстановление Черниговской и Киевской областей.

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