Пятеро военных получили ранения.

На блокпосту в Броварах в результате сегодняшнего авиаудара погиб украинский военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время специального эфира украинских телеканалов сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Он отметил, что последствия сегодняшнего авиаудара по расположенной в городе воинской части являются незначительными, поскольку она была разрушена еще в первый день войны.

Городской голова также сообщил, что на блокпосту погиб один украинский воин.

"В городе сейчас спокойно. Работает наша полиция, наша тероборона, работают соответствующие службы... Готовимся дать отпор врагу... К сожалению, на блокпосту погиб один наш военнослужащий и 5 получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 февраля Сапожко заявил, что вражеская авиация атаковала воинскую часть в Броварах, ранения получили 6 человек.

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