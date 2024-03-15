Противник пытается не дать ВСУ возможности закрепиться на линии, которая создалась.

На Авдеевском направлении российские оккупанты практически ежедневно ведут штурмы. Вчера, 14 марта, захватчики даже попытались задействовать технику.

"Вчера были попытки даже задействовать технику. В 2.30 они выехали с двумя танками и БМП. Подорвались на мине, а потом наши пилоты их добили", - сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

По словам военного, потом пехота оккупационной армии рассеялась и бойцы Сил обороны целый день ловили захватчиков. Цехоцкий рассказал, что россияне постоянно обновляют свои резервы. Он отметил, что враги продолжают идти небольшими группами, но идут - по четыре-пять человек.

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Офицер также объяснил цель захватнической армии. Враг хочет не дать ВСУ возможности закрепиться на линии, которая создалась.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский работал на Авдеевском направлении. По его словам, на этом направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток подряд пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

По оценке британской разведки, российское наступление к западу от Авдеевки замедлилось, но ближайшие недели будут сложными для Сил обороны Украины.

Недавно бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку.

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