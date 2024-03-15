Враг уже несколько суток подряд пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский работал на Авдеевском направлении. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, на этом направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток подряд пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

Главнокомандующий отметил, что наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

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"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является - уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии. Именно организации и обеспечению этих вопросов была посвящена моя работа. Совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами", - заявил Сырский.

Он также проинформировал, что были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, накануне Сырский посетил бригады, которые держат оборону на Запорожском направлении. Он отметил, что оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Работино, Вербовое, но без особого успеха.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу. Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении ВСУ отбили 20 попыток штурмов россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

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