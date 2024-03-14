Россияне продолжают восстанавливать силы и атаковать на приоритетных направлениях.

Российское наступление к западу от Авдеевки замедлилось, но ближайшие недели будут сложными для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. По данным разведки, российские силы продолжают осуществлять атаки в нескольких районах на линии фронта.

В частности, Россия сосредотачивает операции к западу от Авдеевки и Марьинки в Донецкой области. На эти направления приходится 60% российских атак за последний месяц.

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"Однако, среднее количество зафиксированных недельных российских атак по суше в Украине уменьшилось на 13% с конца февраля 2024 года, когда средненедельный показатель достигал 600 атак", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, Россия установила контроль над Авдеевкой и несколькими селами к западу от города в феврале, но, с тех пор, продвижение замедлилось.

"Весьма вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в ближайшие недели, потому что Россия продолжает восстанавливать силы и осуществлять атаки на приоритетных направлениях", - сказано в сообщении.

Война в Украине: новости

Российские оккупанты пытаются захватить населенный пункт Тоненькое со стороны Ласточкино и Невельское со стороны песков в Донецкой области. Сейчас это является намерением оккупантов, которое им не удается реализовать.

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