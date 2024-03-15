Больше всего атак на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки, 14 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 76 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области. При поддержке авиации, враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск, но успеха не достиг.

В то же время на Бахмутском направлении отбито 5 атак оккупантов в районах Богдановки Ивановского и Клещеевки Донецкой области. На Авдеевском направлении ситуация тяжелее - ВСУ отбили там 20 попыток штурмов россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

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"На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и западнее Вербового Запорожской области", - добавили в ведомстве.

На Херсонском направлении россияне предприняли одну попытку выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, но успеха не имели.

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По данным ISW, российские оккупанты привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы. Таким образом они хотят поддержать и нарастить темпы наступательных операций.

Россияне значительно усилили атаки на юго-восточном отрезке фронта. Здесь сейчас происходит две трети всех боевых столкновений с агрессором.

Кроме того, российские войска увеличивают интенсивность использования дронов на Лимано-Купянском направлении. Им удалось перехватить инициативу.

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