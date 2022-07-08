Теперь жителей, купивших участки в селе Уютное, хотят выгнать на улицу.

Жители села Уютное Сакского района Крыма жалуются на то, что из-за произвола местных властей аннексированного полуострова они могут лишиться своих участков и домов.

Как рассказывает в сюжете проекта FreeДом юрист Людмила Жукова, они купили 60 соток за 2,5 миллиона рублей. Ее семья построила там дом. Но счастливая жизнь на чужой земле не заладилась. Администрация села отказалась выдавать документы на землю и дом.

Женщина поделилась, что отказ мотивировали тем, что это - земля сельхозназначения. Хотя перед покупкой участка она проверяла все документы. Участок по границам 2019 года вошел в границы села Уютное Сакского района Крыма. А сейчас ее дом хотят признать незаконной постройкой. И не только ее. 50 га земли, входившей в границы села Уютное, оказались землей сельхозназначения.

Стоит за всеми этими фокусали с землей главой сельсовета Уютного Елена Осадчая. Земли теперь можно будет продать для жилой застройки с наваром 250 тысяч рублей на сотке.

"Я не знала, что Поклонская имеет какое-либо отношение к селу, где находится наш дом. Это мне потом сказали, что ее сестра - глава поселка, где мы построили дом", - рассказала Людмила Жукова, врач, владелица участка в селе Уютное.

Оказалось, что Елена Осадчая, выписавшая участки людей из черты Уютного, - старшая сестра так называемого бывшего прокурора аннексированного Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Как рассказывают журналисты, Елена попала в большие чиновники с подачи сестры Натальи.

Журналисты спросили, могла ли Наталья быть не в курсе махинаций с землей, проводимых сестрой Еленой. Однозначно - нет. Это подтверждают и местные жители, рассказывающие, что Поклонская заменяла свою родственницу во время ее отпуска.

"Она (Поклонская, - УНИАН.) абсолютно в курсе всего. Самое главное - там ее земли", - заявляет юрист и владелица участка в селе Уютное Татьяна Попова.

Как говорится в сюжете, на землях, которые Поклонские вписывают в границы Уютного, уже запланированы и названы улицы.

"Там улицы, знаете, как называются? Улица Дубровской - это девичья фамилия Поклонской и Осадчей", - говорит местная жительница.

Справка УНИАН. В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым, а затем начала военное вторжение на Донбассе.

24 февраля 2022 года режим Путина развязал полномасштабную войну против Украины.

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