Эксперт не исключает, что эти ракеты уже находятся на подвесах самолет и снова будет происходить боевая работа российской авиации.

Сегодня на территорию военного аэродрома во временно оккупированном Крыму прибыла очередная партия ракет.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня утром на территорию военного аэродрома вблизи города Саки прибыл очередной самолет военно-транспортной авиации вооруженных сил РФ, который привез мне кажется, очередные ракеты. Сейчас я вижу по сводкам, сейчас раздается тревога в Одесской и Николаевской областях", - сказал Селезнев.

Эксперт отметил, что не исключает, что эти ракеты уже находятся на подвесах самолет и снова будет происходить боевая работа российской авиации.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром враг выпустил по Днепропетровщине 7 ракет.

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