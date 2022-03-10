По словам советника руководителя ОП, на это просто нужно время.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины имеют преимущество на поле боя и вернут украинские территории, включая Донбасс и Крым.

Об этом он заявил в эфире информационного марафона.

"Россияне, не имея возможности победить наши вооруженные силы, тероборону и народ на поле боя, начали реализовывать свою любимую сирийско-чеченскую тактику. Она заключается в терроре гражданского населения... Поэтому начались удары по гражданским кварталам. Вчера по роддому они били в Мариуполе специально и это даже Захарова озвучила на своем брифинге - они считали, что там националисты сидят...", - отметил Арестович.

По его словам, враг осуществляет атаки на мирные города, чтобы вызвать обвинения от населения в адрес власти в том, что она не может обезопасить города и договориться с противником.

"Поэтому надо понимать, что... мы имеем преимущество на поле боя... я не могу назвать ни одного столкновения за последние три, а может и пять суток, где противник имел бы успех на земле. Они постоянно страдают от поражений... На поле боя ситуация неуклонно склоняется на нашу сторону", - подчеркнул Арестович.

На вопрос есть ли перспектива оттеснить русские войска к границам Арестович ответил следующее: "Нам перспективу показывают сами россияне - вы знаете, что в Крыму стартовала массовая продажа квартир? Семьи сотрудников спецслужб и вооруженных сил повезли на материк быстро очень, они сами нам показывают перспективу. Они даже не надеются уже и Крым получить... Вооруженные силы Украины ведут маневренную войну... Мы заберем вообще все, включая Донбасс и Крым, просто нужно время".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович назвал самые опасные регионы, из которых украинцам лучше уехать.

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