Вероятно, оккупанты будут пытаться сформировать там плацдарм, но вся инфраструктура разрушена.

Бои за Угледар Донецкой области продолжались с ноября 2022-го года, город разрушен ударами оккупантов. Инфраструктура за почти год обстрелов превратилась в сплошные руины.

Местные начали выезжать давно, там оставалось около 100 человек, сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона.

Военный подчеркнул, что россиянам не удалось окружить Угледар, несмотря на то, что об этом писали как западные СМИ, так и украинские эксперты. Бойцы держали удар, насколько это было возможно.

Видео дня

"При выходе из города - это уже был город-руина, как и в свое время Бахмут и Авдеевка. Зайдя в город, враг будет пытаться сформировать плацдарм и накапливать силы, ведь он расположен на высоте. Но это были бы преимущества, если бы враг мог занять промышленные объекты и если бы они заняли оборону, а нам пришлось бы штурмовать", - пояснил Тимочко.

Война в Украине: ситуация на фронте

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко считает, что потеря Угледара не является критической для Украины. По его словам, нынешняя ситуация - "это сложная история, которая обусловлена рядом факторов".

Между тем аналитики Института изучения войны считают, что захват Россией Угледара вряд ли будет способствовать более широкому наступлению оккупантов. Однако сейчас войска РФ находятся в нескольких километрах от Покровска и давят на два других восточных города - Часов Яр и Торецк, которые расположены на относительно высоких местах.

Вас также могут заинтересовать новости: