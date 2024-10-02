Октябрь и частично ноябрь станут моментом максимального напряжения сил сторон во всей кампании 2024 года, считает военный эксперт Виктор Кевлюк.

2 октября в Силах обороны Украины официально подтвердили выход из города Угледар Донецкой области. Теперь оккупанты будут прорываться на Курахово, считает военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Враг будет прорываться на Курахово, но не сможет выполнить свою задачу без резервов", – сказал он в комментарии изданию LIGA.net.

По мнению эксперта, сейчас командование оккупационных войск РФ сосредоточится на продвижении по направлению Покровск – Павлоград и выходе на пересечение Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей в районе населенного пункта Темировка.

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Кевлюк считает, что так россияне попытаются создать условия для достижения одной из анонсированных целей так называемой "СВО", как в РФ называют вторжение в Украину. Речь идет о выходе врага на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Будущая битва за Покровск – апогей наступательной операции РФ на Юго-Западном театре военных действий. Октябрь и частично ноябрь становятся моментом максимального напряжения сил сторон во всей кампании 2024 года", – добавил Кевлюк.

Война в Украине: ситуация на фронте

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко считает, что потеря Угледара не является критической для Украины. По его словам, нынешняя ситуация – "это сложная история, которая обусловлена рядом факторов".

Тем временем аналитики Института изучения войны считают, что захват Россией Угледара вряд ли будет способствовать более широкому наступлению оккупантов. Однако сейчас войска РФ находятся в нескольких километрах от Покровска и давят на два других восточных города – Часов Яр и Торецк, которые расположены на относительно высоких местах.

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