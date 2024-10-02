Захват Угледара вряд ли будет способствовать более широкому наступлению РФ, утверждают журналисты.

Украинская армия вывела войска из Угледара из-за роста напряжения в связи с увеличением количества российских атаками, пишут журналисты The Wall Street Journal.

Они отмечают, что Угледар стал оборонительным бастионом Украины, в котором были уничтожены "десятки единиц российской бронетехники и сотни солдат". Впрочем, недавно России удалось окружить город и регулярно обстреливать его КАБами, против которых Украина не может противостоять.

"Потеря опорного пункта, который Россия неустанно штурмовала в течение двух лет, является признаком растущего давления на главный, восточный фронт Украины. Аналитики Института изучения войны считают, что захват Россией Угледара вряд ли будет способствовать более широкому наступлению. Поскольку город не был на логистическом маршруте и лежит примерно в 30 километрах от основных российских наступательных усилий в направлении транспортного узла Покровска", - считают журналисты.

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В то же время, они отмечают символизм потери Угледара Силами обороны. Журналисты отмечают, что потеря города свидетельствует о том, что ситуация на поле боя становится все более мрачной для украинцев.

"Россия находится в нескольких километрах от Покровска и давит на два других восточных города - Часов Яр и Торецк, которые расположены на относительно высоких местах. Украинские войска уступают по численности и вооружению, и маловероятно, что ситуация существенно улучшится", - добавляют они.

Причиной этому издание считает проблемы с поставками вооружения от Запада, а также ограниченные возможности по мобилизации населения. Журналисты отмечают, что Угледар был главным раздражителем для РФ с начала войны. Когда Киев использовал город для обстрела критически важных линий российского снабжения.

Битва за Угледар: важные новости

Накануне в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из Угледара. Это произошло после несколько недель ожесточенных боев, во время которых россиянам удалось значительно продвинуться на флангах и создать угрозу для окружения города.

По мнению журналистов The New York Times, потеря Угледара угрожает Украине, поскольку усложняет возможности для Киева в обороне южной части Донецкой области. Кроме того, после захвата Угледара, считают журналисты, Россия получила новый вектор для наступления на Покровск.

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