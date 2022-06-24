Сейчас задача военных не только выдержать, но и истощить врага.

Украинские военные на Донбассе пытаются сдерживать российскую армию настолько долго, как это возможно.

Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью Forbes.

"Сейчас происходит война артиллерии. Украинские военные профессионально сражаются, но когда у россиян в разы больше артиллерии и снарядов, тут никак. Это как выйти с шашкой против танка. Из-за этого они все разрушают на расстоянии. Мы ждем не просто единичные поставки, а ждем, когда у нас будет достаточное количество тяжелого оружия. Если нам, например, дадут 10 американских пушек М777, мы поблагодарим, но этого будет недостаточно, чтобы остановить российское нашествие", - заявил он.

Сейчас задача военных не только выдержать, но и истощить врага.

"Военная азбука говорит о том, что в случае атаки потери тех, кто обороняется, и тех, кто наступает, – 1:4. Мы изнуряем российскую армию максимально. Здесь война, на войне возможно все. Но мы готовимся к любому развитию событий, даже к самому худшему сценарию. Мы увидим, если будет угроза окружения огромным количеством войск или если русские будут огранизовывать двойное окружение, один круг за другим. Военное командование видит всю ситуацию, которая происходит в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, и принимает глобальные решения. Сейчас мы держимся", - добавил он.

Гайдай отметил - это война против мощного врага, который в разы преобладает в количестве личного состава, техники, боекомплектов.

"Нам больше всего нужно сохранить жизни украинских бойцов. Но если везде отступать, мы скоро будем сражаться в Карпатах. К сожалению, нет войны без погибших, и у нас их много... В России хранятся военные склады практически со всего Советского Союза. Это оружие устарело, оно не всегда попадает в цель, но его просто "завались". Давайте будем честными, русские, конечно, потомки Советского Союза, который во время войны использовал распространенную тактику – забрасывать противника "мясом". Но там есть офицеры, которые грамотно ведут боевые действия, есть спецназовцы, которые профессионально воюют. Нельзя недооценивать врага", - подытожил он.

Ранее стало известно, что украинским военным придется покинуть Северодонецк. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Бои за Северодонецк, вероятно, ослабили общие возможности русских войск, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления.

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