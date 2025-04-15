Ролик пропагандисты уже удалили.

В России СМИ опубликовали ролик, в котором засветили пункт управления дронами, бьющими по Украине. Оператор БПЛА сидел в одной из башен делового центра "Москва-Сити".

Перестарались с пропагандой в агентстве "РИА Новости". Видео уже удалили, однако оно успело разлететься в сети. Как пишет The Insider, было опубликовано два сообщения. В одном из них было сказано, что "управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яре (Донецкая область, – УНИАН)".

Второе же сообщение пропагандистов гласило, что управляемый из "Москва-Сити" дрон был подготовлен к вылету расчетом БПЛА из бригады "Эспаньола". Она находилась под Часовым Яром Бахмутского района Донецкой области, заявили в "РИА Новости".

Видео дня

Также был опубликован ролик длительностью 6 минут, в котором операторы рассказали о своей работе:

"Оператор чувствует себя в безопасности, не испытывает никакого психологического давления", – заявил один из участников.

Ролик вызвал критику даже со стороны россиских "военкоров":

"Я правильно понял, что после этого видео в случае долета БПЛА-камикадзе по высоткам в Москве противник будет заявлять, что бил по операторам БПЛА?" – написал Владимир Романов.

Война с Россией

Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине. Она связана с ударом по Сумам 13 апреля, который унес жизни 35 человек. В Генштабе заявили, что зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года российские оккупационные войска понесли рекордные потери на фронте в ходе попыток наступления. Общие потери составили более 140 тысяч человек.

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