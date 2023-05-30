Появились фото и видео последствий атаки на одну из баз оккупантов.

В результате мощной "бавовны" в Юрьевке под Мариуполем уничтожена база оккупантов. Удалось "минуснуть" около сотни российских захватчиков.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заметил, что Юрьевка стала местом "ожесточенной любви" к русским.

В результате "прилета" по вражеской базе уничтожено до 100 оккупантов. Столб густого дыма видели жители всех окрестных населенных пунктов. По данным Андрющенко, отработали британские ракеты Storm Shadow.

Удары по оккупантам на ТОТ

Силы обороны Украины нанесли удары по российским базам и складам в ранее недосягаемых населенных пунктах возле Мариуполя. "Бавовна" посетила Юрьевку, Никольский и Урзуф.

Утром 27 мая мощные взрывы прогремели в оккупированном Бердянске Запорожской области. Сообщалось о возможном "прилете" в районе порта города, а также по оккупантам на базе отдыха "Химик".

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