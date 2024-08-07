Сейчас на территории РФ есть два аэродрома, с которых оккупанты могут поднимать Су-34 для ударов КАБами.

Последствия удара по аэродрому "Морозовск" вызваны эффектом вторичной детонации боеприпасов, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Это мог быть эффект вторичной детонации. Когда дроны попали в склад авиационного вооружения на аэродроме "Морозовск", оставили от него пустырь. Хотя, если брать спутниковые снимки - там был целый комплекс укрепленных зданий. Эффективность удара взлетела до небес в том плане, что потом еще находили различные обломки авиационного вооружения. Было чему разлетаться, было чему повреждать российские самолеты на стоянке и это дало такой эффект", - пояснил Киричевский.

Он добавил, что ключевым в этом моменте является то, чем именно были оборудованы украинские БПЛА, что позволило им устроить столь масштабную детонацию на российском аэродроме.

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"Потому что россияне детонацию на все свои авиационные средства устанавливают только когда снаряжают их. А это лежали бомбы, ракеты и реактивные снаряды на складах и они так взорвались. Возможно, это впервые такой эффект за всю полномасштабную войну и налет БПЛА на военные объекты РФ", - добавил Киричевский.

Он также рассказал, что хотя сейчас официально РФ использует около 50 аэродромов в войне против Украины, однако реальное их количество значительно меньше.

"Часть из них - это временно оккупированный Крым. И он в зоне прямой досягаемости наших дальнобойных ракет. На территории РФ пригодными для применения Су-34 есть только два аэродрома - Морозовск и Балтимор в Воронеже. Если соответствующий эффект удастся сделать и в Воронеже, то россиянам придется перетаскивать свои Су-34 вглубь территории РФ, где они не смогут в таком темпе использовать КАБы на линии фронта", - отметил Киричевский.

Удар по Морозовску: что известно

Ночью 3 августа Силы обороны поразили аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что было попадание во вражеские склады, где хранились в том числе и управляемые авиационные бомбы, которыми РФ бьет по Украине.

Впоследствии проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки, на которых было видно, что поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Следы пожара были заметны возле других зданий, а также возле мест парковки российских истребителей.

Позже в сети появились фото с последствиями атаки по аэродрому. В частности, там видно уничтоженный склад с авиационным вооружением, о котором было заявлено ранее. Также, на территории аэродрома разбросало остатки боеприпасов.

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