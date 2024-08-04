На новых спутниковых фото видны последствия атаки на аэродром.

В сети появились спутниковые фото, которые показали последствия атаки украинских БПЛА на военный аэродром Морозовск в Ростовской области в ночь со 2 на 3 августа. Соответствующие снимки от Planet Labs опубликовал проект "Схемы" (Радио Свобода).

Так, на снимках видно, что поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Также следы пожаров заметны возле других зданий, а также возле мест парковки российских истребителей.

Также, как отмечают "Схемы", после атаки беспилотниками с аэродрома убрали большинство имеющихся там ранее истребителей.

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Удар по аэродрому "Морозовск" в РФ - что известно

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. Было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

"Задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - поделились в ведомстве.

Позже появились первые спутниковые снимки последствий атаки, на которых было видно полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения этого аэродрома.

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