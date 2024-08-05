По территории аэродрома разбросало остатки боеприпасов.

В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. В сети публикуют фото с последствиями атаки.

"Последствия аэродром Морозовск. На фото – уничтоженный склад с авиационным вооружением, о котором было заявлено ранее", – подписал снимок автор телеграм-канала "Досье шпиона".

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В то же время OSINTtechnical заметил в соцсети Х, что по территории аэродрома разбросало остатки боеприпасов.

"Новое изображение со склада боеприпасов на российской авиабазе "Морозовск", по которой в минувшие выходные успешно ударил украинский беспилотник. Склад полностью уничтожен, а остатки боеприпасов и склада разбросаны по территории", – говорится в сообщении.

Удар по аэродрому "Морозовск"

Ночью 3 августа Силы обороны поразили аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ. Как сообщили в Генштабе ВСУ, было попадание во вражеские склады, где хранились в том числе и управляемые авиационные бомбы, которыми РФ бьет по Украине.

На спутниковых снимках от Planet Labs, которыми поделился проект "Схемы" (Радио Свобода), было видно, что поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Следы пожара были заметны возле других зданий, а также возле мест парковки российских истребителей.

Отмечалось, что после атаки беспилотниками россияне убрали с аэродрома большинство имеющихся там ранее самолетов.

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