В Monobank отказались от решения прекратить обслуживание клиентов, выехавших до войны, на территории временно оккупированных украинских Крыма, Донецка и Луганска.
Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.
"Не время ссориться внутри. Есть общий враг, а остальное подождёт. Решение о прекращении обслуживания клиентов, выехавших до войны, на территории временно оккупированных Украинских Крыма, Донецка и Луганска оказалось спорным. Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ругались", - отметил Гороховский.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в опросе, и отметил, что хотел увидеть количество тех, кто не согласен с этим решением.
"Конечно же мы не примем решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных. Мы не будем закрывать счета клиентам выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО. P.S. За рашку, беларусь, Северную Корею, Сирию и Эритрею даже не просите", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в Monobank сообщили, что прекращают обслуживать клиентов в ОРДЛО, Крыму, РФ и Беларуси.
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