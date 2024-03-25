Известно, что уклонист не пришел в ТЦК и СП без уважительных причин.

В Черкасской области суд признал виновным жителя Чигиринской общины, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Во время суда прокурор доказал, что 54-летний мужчина во время того, как был годен к военной службе и находился на воинском учете, без существенных причин не явился в отдел Черкасского районного ТЦК и СП, несмотря на то, что его об этом заблаговременно предупредили.

"Тем самым он уклонился от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области", - добавили в сообщении.

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Уклонение от мобилизации: последние новости

Как писал УНИАН, ранее житель Львовской области уклонился от мобилизации из-за страха убивать. Известно, что в конце сентября 2023 года мужчину признали годным к военной службе и выписали боевую повестку на отправку в воинскую часть, однако он решил отказаться от ее получения. Поэтому против мужчины открыли уголовное производство по уклонению от призыва по мобилизации.

Также сообщалось, что на Полтавщине мужчина уклонился от службы из-за страха идти на войну. Его признали годным к военной службе и он получил повестку на призыв, однако в назначенный день и время не явился на вызов, проигнорировав требования повестки.

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