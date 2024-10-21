В декабре будут принимать решение о новой модели базовой общей военной подготовки.

В будущем, в условиях благоприятной оперативной ситуации, возможно увеличение срока базовой общей военной подготовки - она будет длиться более 1,5 месяца.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ об этом шла речь на совещании, которое провел главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Мероприятие касалось вопросов совершенствования подготовки военнослужащих, на нем присутствовали представители руководящего состава ВСУ, учебных центров и боевых бригад.

Во время совещания Сырский заслушал доклады о текущей системе подготовки военных, укомплектованности инструкторского состава и обеспеченности учебных центров необходимыми образцами вооружения и техники. Отдельно был представлен анализ по пилотному проекту, который предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки (БОВП) с одного до полутора месяцев.

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Главнокомандующий отметил, что в рамках этого проекта уже обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов. По его словам, в декабре планируется принятие решения о новой модели базовой подготовки. Сырский также отметил, что в будущем, в условиях благоприятной оперативной ситуации, возможно дальнейшее увеличение срока подготовки:

"В декабре буду принимать решение относительно новой модели БЗВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки".

Главнокомандующий также поставил задачу усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах, отметив, что все инструкторы должны иметь актуальный боевой опыт.

"Жизнь наших воинов - бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения - качественная подготовка на всех этапах", - подчеркнул Сырский.

Подготовка мобилизованных в Украине

Как сообщал УНИАН, сроки базовой военной подготовки для мобилизованных планируют увеличить в полтора раза. Сейчас пилотный проект уже внедряется в четырех учебных центрах Вооруженных сил Украины.

Как заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, разработана и утверждена новая программа, которая предусматривает 1,5-месячный срок обучения. Сейчас срок такой подготовки составляет 30 дней.

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