Отправка повесток мужчинам за границей вполне законна, а вот идея о лишении уклонистов гражданства - противоречит Конституции.

Насколько законной и конституционной является идея о мобилизации граждан Украины призывного возраста, которые постоянно живут за границей, и не является ли это нарушением их прав. На этот вопрос ответил в комментарии "Громадському" бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин.

Он напомнил, что в США во время Вьетнамской войны, когда у них была всеобщая мобилизация, присылали повестки гражданам СССР, родившимся в США, ведь по закону о натурализации они автоматически приобретали гражданство Америки.

"Так почему мы сегодня не можем присылать повестки нашим гражданам, пережидающим войну за рубежом? Они же граждане, должны выполнять свой конституционный долг. Они должны становиться на воинский учет в Украине. И нечего тут спекулировать якобы правами человека. Это элементарное спекулирование уклонистов", - подчеркнул судья.

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А вот предложение лишить украинского гражданства мужчин, сбежавших за границу от мобилизации, по его словам, является незаконным, поскольку, по Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства, он может изменить гражданство только по собственному желанию.

"Наши мужчины сбежали за границу - да, это плохо. Но речь идет не о юридической, а об общественной ответственности. Украина не имеет права лишать гражданства уклонистов, скрывающихся за границей. Поэтому разговоры об этом - провокационные. Надо искать другие формы решения этой проблемы", - акцентировал Шишкин.

Что касается обращения Украины к другим странам отправить украинцев призывного возраста обратно домой, то судья отметил, что это все тоже – в рамках закона.

Он пояснил, что украинские мужчины живут за границей на основании законодательства страны пребывания, и если эта страна считает, что нет достаточно оснований для их нахождения там, она может пойти навстречу Украине.

"Здесь нет никакого нарушения прав, потому что Украина только ставит вопрос - она же не отправляет за границу спецподразделения для привоза украинских мужчин домой в наручниках", - отметил судья.

Мобилизация в Украине

В декабре 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Он предусматривал наказание для уклонистов, в частности, за рубежом.

Так, украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут обращаться за оформлением паспорта, в частности заграничного, и за консульскими услугами в зарубежные дипломатические учреждения Украины только при предъявлении военно-учетных документов.

После обсуждения законопроект отозвали для доработки, поскольку ряд тезисов вызвал бурную реакцию общества. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть ряд норм, противоречащих Конституции.

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