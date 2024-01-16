Конституцией Украины предусмотрено, что в случае введения чрезвычайного или военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод людей.

Конституцией Украины предусмотрено, что в случае введения чрезвычайного или военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод людей. В частности, это касается и вручения повесток на улице. Об этом рассказал "Громадському" бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин.

"Статья 64 Конституции определяет, что в случае введения чрезвычайного или военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод людей - с указанием срока действия этих ограничений. Также указано, какие права и свободы не могут быть ограничены даже во время военного положения. Нельзя, например, принудительно лишать человека жилья или забирать у него право оспаривать действия государства в суде", - отметил он.

Шишкин отметил, что само введение военного положения не означает автоматического ограничения прав - государство должно принимать ответственное решение: ограничивать или нет. Но если государство решает ограничить права, это решение не является антиконституционным.

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Это касается, в частности, и вручения повесток на улице.

"Если человека не могут застать дома, то почему ему таким способом не вручить повестку — сообщить о необходимости явиться в военкомат? Государство сейчас вынуждено искать различные механизмы оповещения. Я не могу однозначно сказать, что все это неправильно", - подчеркнул он.

Конституционным является и закрытие границы для выезда мужчин. Основанием для такого решения стало нападение России и введение военного положения. Поэтому в этой ситуации закрытие границ нельзя трактовать как нарушение прав человека, подчеркнул судья.

Мобилизация в Украине

В декабре правительство подало в Верховную Раду проект закона, которым предусматривалось усиление мобилизационных мероприятий и" закручивание гаек " уклонистам. однако 11 января из-за многих спорных моментов Кабмин отозвал аконопроект из парламента. В тот же день стало известно, что украинское Министерство обороны уже подготовило новую редакцию проекта закона.

Периодически в Сети распространяется информация о якобы облавах с вручением повесток в людных местах.

В то же время адвокат Роман Ухов предупредил, что правоохранители такие действия расценивают как препятствование действиям Вооруженных сил Украины и за это предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы.

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