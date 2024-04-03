По словам Дмитрия Лубинца, от этого не выиграет ни армия, ни граждане Украины, которые боятся выходить на улицу.

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не могут задерживать граждан Украины на улицах. Об этом в интервью Суспильному сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", - считает омбудсмен.

По его словам, примером корректного поведения ТЦК в условиях, когда у них есть перечень лиц, уклоняющихся от мобилизации, являются действия центра в Полтавской области, где военные обратились к Национальной полиции со списками лиц, которые должны были бы явиться в ТЦК, но не сделали этого.

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"А если надо проводить так называемые рейды, то в состав этой группы обязательно должны быть привлечены представители Национальной полиции. Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет", - пояснил Лубинец.

Он добавил, что именно сотрудники Нацполиции "имеют право останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования". При этом омбудсмен выступает против расширения полномочий ТЦК, что предлагалось в первой редакции законопроекта о новых правилах мобилизации.

Последние скандалы с сотрудниками ТЦК

На днях стало известно о нападении женщин на авто ТЦК. На видео с места инцидента женщины кричат, что автомобиль ТЦК и СП должен был бы быть на фронте для вывоза раненых.

Впоследствии стало известно, что одна из женщин, которая напала на авто военных ТЦК, понесет наказание. Полиция начала соответствующее расследование.

Также УНИАН сообщал, что на Львовщине чиновница ТЦК исключила из воинского учета 17 мужчин. Суд назначил женщине 4845 гривен штрафа.

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