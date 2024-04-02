Суд назначил ей 4845 гривен штрафа.

Во Львовской области начальница отделения офицеров запаса и кадров одного из ТЦК, которая безосновательно исключила с воинского учета 17 мужчин, отделалась штрафом в почти 5 тысяч гривен. Соответствующее решение в марте принял Шевченковский районный суд Львова.

В постановлении отмечается, что она подготовила документы об исключении с воинского учета 17 офицеров запаса по состоянию здоровья без утвержденного ВВК свидетельства о болезни и передала их на подпись своему начальнику. Он подписал эти документы, что привело к безосновательному исключению с учета указанных офицеров запаса с правом выезда за границу. Нарушение имело место в течение марта-апреля 2022 года.

На рассмотрение дела чиновника не пришла, направив суду письменное заявление, в котором признала вину, просила проводить рассмотрение дела без ее участия и строго не наказывать.

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Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и постановил наложить 4845 гривен штрафа.

Скандал с ривненским военкомом, который целовался с сотрудницами на работе

На прошлой неделе в соцсетях было распространено видео, на котором зафиксировано, как военный начальник из Ривненской области в своем кабинете страстно целуется с разными девушками в форме. Кадры якобы были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.

Командование Сухопутных войск ВСУ сразу заявило, что скандальное видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области обнародовали антиукраинские источники. Отмечалось, что по поводу этого видео начата служебная проверка.

Позже стало известно, что указанный чиновник написал рапорт о переводе его в боевую часть.

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