На территории базы заметили не менее 300 поврежденных машин.

В Белгородской области - всего в 10 км от Украины - российские войска обустроили базу по ремонту военной техники.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

На территории базы заметили не менее 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

"Помимо хорошо задокументированных кадровых проблем, Россия, вероятно, продолжает бороться за эвакуацию и ремонт тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий на Украине", - объясняют аналитики.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: