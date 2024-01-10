Евгений Дикий отметил, что украинцам не удастся "выехать" за счет добровольцев.

Мобилизация в Украине должна была проходить в сентябре-октябре 2022 года, когда было непонятно, пойдет президент РФ Владимир Путин на большую мобилизацию. Для эффективной защиты государства надо, чтобы количество бойцов должно быть как минимум как у врага.

"Воевать с врагом значительно меньшими силами, чем у него, можно, если у тебя огромное технологическое преимущество. Мы воюем в пределах одного поколения вооружения, которое можно охарактеризовать как "дискотека 80-х" с вкраплениями новых технологий. Поэтому количество бойцов должно быть как минимум как у врага. Мы все это время воюем не то, что не в превосходстве, а меньшим количеством людей. И все те успехи, о которых сообщали, достигли меньшим количеством людей. Но всему есть предел", - отметил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью изданию "Український тиждень".

По его словам, украинская власть заняли позицию "ничего не вижу и не слышу" и упустила момент, когда нужно было готовиться к войне, хотя информация о нападении России была.

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"Теперь больше чем на год отложили вопрос мобилизации, потому что, мол, он не популярен. Война - это не о популярности, а о выживании. Тем более не мы эту войну начали. Поскольку пришли к нам, то надо быть готовыми бороться за свое существование. Вопрос сейчас стоит простой: мобилизация или оккупация? Третьего компромиссного варианта никто не предлагает", - указал ветеран АТО.

При этом он указал, что не выйдет выехать на десятках тысяч добровольцев, а озвученные 500 тысяч человек, которые необходимо дополнительно мобилизованных, лишь минимальная потребность.

"Если речь идет о мобилизации такого количества людей в течение 2024 года, тогда это вообще для поддержания обороноспособности и содержания территорий, которые контролируем. Это не о разгроме России и освобождении территорий. Нам надо набрать полмиллиона за 3-4 месяца. Сама государственная мобилизационная система не способна пропустить столько людей. Должна быть совместная работа государства и общества", - объяснил Дикий.

Он напомнил, что в начале 2022 года. за несколько месяцев мобилизовались 700 - 800 тысяч.

"Если бы сейчас отнеслись к мобилизации как к общему делу украинского тыла, а не задаче сугубо военных, то ситуация была бы другой. На весну удалось бы набрать полмиллиона. А дальше в течение года по 40 тысяч человек в спокойном режиме брать ежемесячно. Это была бы история о переломе войны", - считает экс-командир роты батальона "Айдар".

По его мнению, гражданская власть и в правовом, и организационном, моральном смыслах должна осуществлять мобилизацию, а пока что она пытается отстраниться от этого.

"Не армии нужна мобилизация. Это нам с вами нужно, чтобы армия больше не допустила того, что было в Буче. Для этого ее нужно обеспечить достаточным количеством бойцов. К тому же генералы не должны думать, откуда взять бойцов. Вопрос к Залужному о категории людей, которых планируют мобилизовать, явно не по адресу", - подытожил эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что такое количество людей в нашей стране могут мобилизовать в течение года

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