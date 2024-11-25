"Пугач" отмечает, что не все люди в возрасте 50+ физически способны выполнять задачи.

Военнослужащий не обязательно должен быть пехотинцем, поскольку есть еще много специальностей, где тоже не хватает специалистов. Об этом в эфире Radio NV сказал Богдан "Пугач" Гришенков, командир 1-го батальона бригады "Азов".

Он, в частности высказал мнение, что подразделения должны меняться "по полгода".

"Хотя бы по полгода. А не годами стоять в одной полосе. Это, какие бы там тигры не были, какие бы квалификации у них не были, - это просто утомляет. А менять не всегда есть на кого", - отметил он.

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По словам Гришенкова, кроме "Азова", еще много бригад "бросают на затыкание "горячих" направлений, где идет прорыв россиян".

"И это не очень. Я понимаю, почему так происходит. Потому что других вариантов нет. Но я уверен, что можно было бы как-то продумать немного заранее, чтобы такого не произошло", - сказал военнослужащий.

Говоря о мобилизации и рекрутинге, он отметил:

"Я не понимаю, как людей запихивают в бусы, ТЦК. Я не говорю, что это плохо. Может, так и есть. Но когда привозят, не к нам в подразделение, - я в другие подразделения ездил тоже с рекрутингом, - и смотрю на людей 50+, который не то чтобы выполнял какие-то задачи... Если бы он себя носил, - это уже хорошо. Не потому, что он плохой, хороший, не важно, - он просто старый, он физически не способен выполнять задачи... И такими людьми наполняют".

Гришенков отметил, что понимает, почему этим не занимаются молодые люди.

"У этих людей есть время, во-первых. Было время. По меньшей мере 2,5 года полномасштабного вторжения. Можно было подготовиться. Можно было сделать себе благодаря интернету, ютубу - не важно, курсов сейчас в стране много - какую-то специальность. Ты можешь быть не обязательно пехотинцем... Пехота - это приоритет, 100%. Но есть много-много специальностей, по которым тоже нет специалистов", - объяснил он.

Военнослужащий также рассказал, что к ним обращается очень много несовершеннолетних, которые ждут своего 18-летия.

"А вот 25-30, 45, 35 - таких людей немного... Такая вот ситуация. Она плачевная. К сожалению", - отметил Гришенков.

Мобилизация в Украине - последние новости

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Также командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий считает, что проблема с нехваткой людей на фронте заключается не в действиях ТЦК, а в недоверии людей к армии. По его словам, в первую очередь человек боится неизвестности.

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