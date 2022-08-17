На территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия, Россия и другие страны примут участие.
Об этом сообщает Министерство обороны Китая.
"Китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми сторонами, которые принимают участие, и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности", - заявила китайская сторона.
В Минобороны Китая отметили, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией". Минобороны России сообщило, что учения пройдут на полигонах Восточного военного округа.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Китай сохраняет нейтралитет в украинско-российской войне.
Как сообщал УНИАН, 4 июля глава ГУР МО Кирилл Буданов ответил, опасен ли Китай как союзник России.