В Минобороны Китая отметили, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".

На территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия, Россия и другие страны примут участие.

Об этом сообщает Министерство обороны Китая.

"Китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми сторонами, которые принимают участие, и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности", - заявила китайская сторона.

В Минобороны Китая отметили, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией". Минобороны России сообщило, что учения пройдут на полигонах Восточного военного округа.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Китай сохраняет нейтралитет в украинско-российской войне.

Как сообщал УНИАН, 4 июля глава ГУР МО Кирилл Буданов ответил, опасен ли Китай как союзник России.

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