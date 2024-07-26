Также поражено 36 артиллерийских систем, 11 боевых бронированных машин и 7 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 950 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июля 2024 года ориентировочно составили:

-личного состава - около 572 тыс. 300 человек, в том числе 950 за минувшие сутки,

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-танков - 8320 (+7) единиц,

-боевых бронированных машин - 16050 (+11),

-артиллерийских систем - 15840 (+36),

-реактивных систем залпового огня - 1125,

-средств ПВО - 904,

-самолетов - 363,

-вертолетов - 326,

-БПЛА оперативно-тактического уровня - 12683 (+73),

-крылатые ракеты - 2402,

-корабли/катера - 28,

-подводные лодки - 1,

-автомобильной техники и автоцистерн - 21414 (+56),

-специальная техника - 2668 (+7).

Война в Украине: новости

По данным аналитиков Института изучения войны, 24 июля ВСУ отбили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области. В частности, украинские защитники остановили усиленную механизированную атаку россиян численностью до батальона возле Константиновки после того, как противник продвинулся к юго-восточной окраине населенного пункта.

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