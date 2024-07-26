Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 950 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июля 2024 года ориентировочно составили:
-личного состава - около 572 тыс. 300 человек, в том числе 950 за минувшие сутки,
-танков - 8320 (+7) единиц,
-боевых бронированных машин - 16050 (+11),
-артиллерийских систем - 15840 (+36),
-реактивных систем залпового огня - 1125,
-средств ПВО - 904,
-самолетов - 363,
-вертолетов - 326,
-БПЛА оперативно-тактического уровня - 12683 (+73),
-крылатые ракеты - 2402,
-корабли/катера - 28,
-подводные лодки - 1,
-автомобильной техники и автоцистерн - 21414 (+56),
-специальная техника - 2668 (+7).
Война в Украине: новости
По данным аналитиков Института изучения войны, 24 июля ВСУ отбили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области. В частности, украинские защитники остановили усиленную механизированную атаку россиян численностью до батальона возле Константиновки после того, как противник продвинулся к юго-восточной окраине населенного пункта.