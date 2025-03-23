Горбатенко отметил, что есть люди старшего возраста, которые могут превзойти молодых, но это скорее исключение.

В украинскую армию мобилизуют мужчин преимущественно среднего или предпенсионного возраста, а это плохо, поскольку им сложнее выполнять задачи из-за состояния здоровья.

Об этом в интервью "Армия TV" сказал Петр "Ролло" Горбатенко, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады. Он рассказал, растет ли в их подразделении количество молодежи, в частности через рекрутинг. Военный отметил, что подразделение только недавно присоединилось к программе 18-24, но молодежь к ним все равно не идет.

Относительно высокого среднего возраста солдат на фронте "Ролло" отметил, что это имеет негативное влияние. "Это плохо влияет, потому что есть определенные проблемы в этой мобилизации - то, что не добирают... В основном мобилизуют людей среднего возраста или даже уже пограничного к пенсии. А как такой человек будет выполнять поставленную задачу - есть проблемы уже со здоровьем. Поймите, что (надо - УНИАН) требовать выполнения от войск такого маневра, на который они способны", - сказал военный.

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Горбатенко отметил, что есть люди старшего возраста, которые могут превзойти и молодых, но это исключение. "Обычно это люди, которые не способны выполнить задачу, которую перед ними ставишь... Во всех войнах все время основным мобилизационным ресурсом является именно молодежь", - подчеркнул он.

На вопрос о кампании для 18-24-летних, "Ролло" высказал мнение, что она имеет хороший механизм мотивации, ведь "нужно понимать, что материальные ресурсы - это хороший вид мотивации".

"Люди не воюют только из-за денег. Потому что я не видел еще ни одного идиота, который будет рисковать жизнью из-за денег. Но понятно, что социальные гарантии, обеспечение, зарплата - это все повышает как и авторитет военнослужащего, так и желание людей служить", - сказал Горбатенко.

Мобилизация в Украине

Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12222, который предусматривает снижение предельного возраста для мобилизации с 60 до 55 лет.

Максим Жорин, заместитель командира 3 ОШБр заметил, оценил идею снижения мобилизационного возраста до 55 лет, как неплохую. При этом, он считает, что следовало бы оставить возможность добровольного контракта после 55 лет.

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