Селезнев отметил, что пока непонятно, под каким флагом будут действовать миротворцы, если они прибудут в Украину.

Не исключено, что миротворческие контингенты все же решат отправить в Украину лишь после окончания войны. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

"Если удастся реализовать этот кейс присутствия миротворческих войск на территории Украины в составе французского и британского контингента, - это замечательно. Но я каждый раз задаю себе вопрос, каким образом документально это оформить, под каким флагом будут действовать миротворцы? Флагом ООН - нереально, потому что в Совбезе ООН до сих пор незаконным образом заседает РФ. Под флагом НАТО - так же нереально. Эта крупнейшая военная североатлантическая организация никогда не согласится на такой формат присутствия на территории Украины, потому что против этого, в первую очередь, будет Кремль", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и начинал так называемое "СВО" ради того, "чтобы ни одна нога солдата НАТО не находилась на территории Украины".

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Что касается межгосударственных двусторонних или трехсторонних соглашений, как отметил Селезнев, глава российского МИД Сергей Лавров уже несколько раз заявлял, что любой иностранец с оружием в руках, который находится на территории Украины, будет законной целью для российских ракет, дронов и армии. Эксперт пояснил:

"Поэтому, я думаю, что пока мы будем наблюдать определенную дискуссию. Я не удивлюсь, если в конце концов мы услышим от господина Макрона или господина Стармера информацию о том, что миротворческие представители их стран будут присутствовать на территории Украины после завершения российско-украинской войны. Когда это закончится - для меня ответ очевиден, - тогда, когда или одна из сторон провозгласит свою капитуляцию, или когда закончатся ресурсы, потому что именно ресурсы являются определяющим фактором, который влияет и на ситуацию на поле боя, и на тенденции, и на все, что связано с войной".

Миротворцы в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одними из первых в контингент иностранных войск, который планируется развернуть в Украине в случае прекращения войны, войдут военные из Франции.

Он отметил, что сегодня именно Франция и Великобритания представляют идею отправки европейского миротворческого континента в Украину. Рассказать детали относительно сроков и количества военных он пока не может.

Зеленский сообщил, что перед визитом британской и французской военных делегаций в Киев велась серьезная работа, к которой привлекли главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису, начальника Генштаба Андрея Гнатова и генерала Евгения Мойсюка.

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