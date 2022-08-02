В администрации заявили, что здание театра используется для проведения культурных и творческих мероприятий.

Минобороны РФ распространяет циничный фейк о размещении на крыше Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного военных формирований ВСУ.

Соответствующее заявление руководства театра обнародовано на его официальной странице в Facebook.

"Администрация Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного официально сообщает, что заявление, которое распространило Министерство обороны РФ о том, что якобы на крыше театра музкомедии размещены воинские формирования ВСУ, не соответствует действительности! Это - еще один наглый и циничный фейк оккупантов!", - говорится в сообщении.

В театре отмечают, что никакие его помещения не используются для нужд ВСУ. Здание театра используется исключительно для проведения культурных и творческих мероприятий: спектакли, концерты и тому подобное.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в МО РФ придумали фейк об "украинских мародерах, переодетых в русских".

Вас также могут заинтересовать новости: