Раньше на списание дрона уходило до полутора лет, а теперь обещают – до трех недель.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ, который разрешается списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре- з а две недели вместо шести месяцев. Об этом сообщает Минобороны в Telregram.

В сообщении сказано, что теперь утраченное в ходе боевых действий военное имущество можно списывать по упрощенной процедуре. "Министерство обороны Украины устранило лишние бюрократические процедуры. Теперь не нужно проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласования от высшего руководства", - отмечают в министерстве.

В частности, ранее на списание дрона уходило от одного месяца до полугода и нужно было собрать до 40 документов. В Минобороны сообщают, что принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель. Также отмечается, что технику стоимостью до 1,5 миллионов гривень смогут списывать командиры рот, батальонов или бригад.

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В соответствии с приказом командиры могут: списывать потерянные в результате боевых действий БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без получения согласований от командования Воздушных сил, сил логистики и Минобороны; без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переделанные для выполнения задач по поражению целей. При этом отмечается, что ранее для расследования по списанию БПЛА необходимо было собрать 16-18 документов, а теперь нужно будет два акта.

Также командиры смогут, в частности, списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий, или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отмечает, что все делается для того, чтобы не заставлять воинов заниматься кипами бумаг.

В Минобороны отмечают, что благодаря упрощению процедуры и сокращению сроков списания, командиры будут оперативнее получать информацию о необходимости в военной технике.

Реформы в Минобороны - детали

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отмечала, что цифровая команда Министерства работает над возможностью обмена данными между реестрами, имеющими упростить прохождение процедур в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки . Даже если человека нет в реестре военнообязанных, то его "цифровой след" есть в других украинских реестрах, и государство при необходимости его отследит, поэтому мобилизации избежать не удастся.

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