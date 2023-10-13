Даже если человека нет в реестре военнообязанных, то его "цифровой след" есть в других украинских реестрах, отметили в Минолбороны.

Даже если человека нет в реестре военнообязанных, то его "цифровой след" есть в других украинских реестрах, и государство при необходимости его отследит, поэтому мобилизации избежать не удастся. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Она отметила, что сегодня очень важно иметь обмен информацией между реестрами. "Обмен данными между реестрами, над чем сейчас работает цифровая команда Министерства обороны, упростит и прохождение процедур в ТЦК (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки - УНИАН)", - сказала Калмыкова.

По ее словам, сейчас идет процесс нормирования вопроса обмена информации между реестрами. "Государство сможет тогда видеть каждого человека. Если даже его нет в реестре военнообязанных, то есть другие реестры, где в любом случае цифровой след есть", - отметила она.

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Говоря о мобилизации, Калмыкова отмечает, что это "вопрос ценностный". По ее словам, должно быть понимание, что Украину придется защищать каждому и лучше прийти самому в ТЦК "и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться именно в него", она подчеркнула, что это "лучший путь"".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сказал, что повестку военнообязанному гражданину должны вручать лично. Повестки не разрешено вручать в местах, которые определены законом. Он отмечал, что практически их можно вручать повсюду. Это может быть и в парке, и на улице или на блок-посту.

Повестки могут вручать представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций, в независимости от форм собственности, представители ЖЭКов, ОСМД и в том числе, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

При этом он подчеркнул, что получение первой повестки не означает отправку на фронт.

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