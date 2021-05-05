В частности, Боррель проинформирует министров обороны о ситуации в связи с последним военным наращиванием России возле границы Украины.

Совет Европейского Союза по иностранным делам завтра, 6 мая, соберется с участием министров обороны стран-членов ЕС для обсуждения ряда вопросов, в том числе - ситуации на границе Украины и Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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В частности, в Брюсселе на заседании министров обороны будет председательствовать вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель.

Заседание начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Так, в рамках рассмотрения текущих вопросов Боррель проинформирует министров о ситуации на восточной границе Украины, в африканском регионе Сахель и о развитии ситуации в Мозамбике. "Высокий представитель ЕС остановится на текущей ситуации на восточной границе Украины на фоне последнего военного наращивания России", - говорится в сообщении.

Министры обороны стран-членов Евросоюза должны также принять решение об участии Канады, Норвегии и США в миссиях и операциях европейской оборонной инициативы Постоянное структурное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO).

Также руководители оборонных ведомств рассмотрят выводы по вопросам безопасности и обороны, которые будут одобрены 10 мая на заседании министров иностранных дел. Главной темой повестки дня станет обмен мнениями об инициативе ЕС "Стратегический компас", которая направлена ​​на усиление общей европейской безопасности и обороны.

Кроме того, состоится неформальное обсуждение с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом оперативного участия в регионах, представляющих общий интерес для ЕС и НАТО.

Стягивание российских войск к границам Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Виталий Саенко