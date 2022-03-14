В ведомстве говорят, что армия IT-специалистов важна на том фронте, на котором она находится сейчас - информационном.

В Министерстве цифровой трансформации подготовились письмо для госструктур, в котором собраны рекомендации освободить от призыва в армию специалистов из сферы информационных технологий.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, документ опубликован на сайте DOU.

В документе Федоров призвал не мобилизовать в армию IT-специалистов, которые сегодня продолжают работать в Украине.

В Минцифры считают, что IT-специалисты в тылу могут заниматься проведением работ по противодействию дезинформации населения государства-оккупанта.

Кроме того, по мнению Федорова, именно IT-сфера меньше других пострадала из-за войны. И специалистам следует продолжать работать и платить налоги, чтобы поддерживать экономику Украины.

Напомним, специалисты предупреждают о рисках кибератак на украинскую сферу здравоохранения. В реалиях войны в Украине медицинские учреждения крайне важны, поэтому они нуждаются не только в физической защите, но и в безопасности IТ-сети.

Вас также могут заинтересовать новости: