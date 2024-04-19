Крымский мост не должен ждать, пока прибудут самолеты F-16, отметил аналитик.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский прокомментировал недавние удары Сил обороны по российским системам ПВО в Джанкое и уникальному радару - РЛС "Контейнер" в Мордовии.

"Я думаю, что это очистка неба даже не для F-16. Поскольку по официальным данным, эти самолеты должны прибыть к нам летом. У нас же нет времени ждать лета. "Бавовна" на российских заводах должна цвести непрерывно, под это и расчищается. Так же как и Крымский мост не должен ждать, пока приедет F-16. Крымский мост просто ждет оперативного случая", - сказал эксперт в эфире телемарафона.

По мнению Киричевского, Силы обороны смогли поразить новейшую разработку РФ в Мордовии, воспользовавшись мертвой зоной объекта. "Если говорить о загоризонтной РЛС "Контейнер", то стоит заметить, что россияне это называли мощной вундерваффе, которая может видеть самолеты F-35 на дальности 3000 километров. И на таком же расстоянии можно заметить любую ракету. Но оказывается, что у нее есть мертвая зона, где радар ничего не видит - это 900 километров. Это небольшой спойлер, как наш дрон смог долететь до столь дальнобойного радара", - пояснил эксперт.

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Он также отметил, что после сбития двух российских самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50, РФ начала использовать "Контейнер" для контроля украинского воздушного пространства.

"Прямо на поле боя это, например, не снизит количество УАБов, которые РФ бросают на позиции наших войск. Но они смогут хуже следить за нашей авиацией. Она, соответственно, сможет поработать немного активнее по уничтожению врага. Проще говоря, нашим пилотам надо летать сегодня и сейчас, уничтожать то, что мешает сегодня и сейчас", - рассказал Киричевский.

Кроме того, эксперт рассказал, как именно Украина может использовать самолеты F-16 в войне против России. "Я думаю, что в первую очередь будет именно противовоздушная оборона. А вот насколько возрастут потери россиян от появления F-16 - тут уже зависит от того, какие средства поражения предоставят. Одно дело, если у нас просто будут JDAM, которые можно будет бросать на дальность не 40, а 70 километров. Другое дело, если нам дадут под эти самолеты что-то вкусное, как вот AGM-154 - это ракета-бомба для ударов на 110 километров. Это россиянам неплохо повысит потери на поле боя", - сказал эксперт.

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В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома в Джанкое прогремели взрывы. Позже в ГУР МО отчитались об успешной атаке, сообщив об уничтожении четырех пусковых установок ЗРК С-400, трех радиолокационных станций и аппаратуры наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В тот же день стало известно об атаке беспилотников на 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино (Мордовия). Позже в сети появилось видео, на которых видно столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

По словам эксперта Олега Каткова, в России существует только одна подобная радиолокационная станция, которую они строили и вводили в эксплуатацию в течение 15 лет.

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