МиГ-29AS - модернизированные в середине 2000-х годов истребители, единственные в распоряжении воздушных сил Словакии.

Вооруженные Силы могут рассчитывать на получение истребителей от Словакии. Об этом сказал премьер-министр страны Эдуард Гегер в эфире чешского телевидения во время беседы с премьером Чехии Петером Фиалой.

Речь идет о самолетах МиГ-29AS, которые стоят на вооружении этой страны и должны быть заменены F-16, которые ожидает Братислава в следующем году. Учитывая, что Словакия уже передала Украине свои зенитные ракетные комплексы С-300, с момента передачи самолетов до получения американских истребителей небо страны будут защищать вооруженные силы Чехии.

Особенности и возможности МиГ-29AS

С момента распада Чехословакии на вооружении Словакии находились 10 истребителей МиГ-29А. Это была специальная экспортная версия истребителя, который имел несколько упрощенный радиолокационно-прицельный комплекс. В 1994-1996 годах Словакия за счет выплаты долга от РФ получила еще 14 МиГ-29 в самой современной, на то время, версии МиГ-29С - последней серийной модернизации с увеличенной боевой нагрузкой до 4000 кг с 2180 кг.

В середине 2000-х годов Братислава заказала их модернизацию путём кооперации западных компаний и российского "МиГ". Ею предполагалось провести капитальный ремонт, продление ресурса и изменение некоторых систем. Общая сумма контракта, подписанного в 2004 году, составила 74,2 млн долларов за модернизацию 12 самолетов.

Модернизация была осуществлена ​​в Словакии на заводе Letecke Opravone Trencin. Пока неизвестно, какие именно самолеты прошли эту модернизацию, МиГ-29А или МиГ-29С, тем более что обновленная версия в российских источниках указана, как МиГ-29АС. Но, судя по всему, речь идет о модернизации более новых машин.

За основу модернизации МиГ-29AS был взят проект МиГ-29СД, который был разработан для Малайзии и предусматривал замену прицельного радиолокационного комплекса с установкой обновленной РЛС Н019МЭ "Топаз". Благодаря этому, самолет получил возможность обстрела ракетами до двух целей одновременно, а сам радар лучше фильтрует помехи.

Кроме того, установлен новый бортовой компьютер, многофункциональный дисплей в кабине и была проведена интеграция связи и навигации по стандарту НАТО. Также были заменены двигатели на новые с увеличенным ресурсом, а ресурс самого самолета увеличен до 4000 часов. Общий срок эксплуатации модернизированных самолетов оценивался на уровне до 2030-2035 годов.

Сравнение МиГ-29AS с украинскими МиГ-29

Если сравнивать словацкие самолеты с украинскими, то следует учитывать, что на вооружении Воздушных Сил Украины находятся как старые МиГ-29, так и модернизированные МиГ-29МУ1.

По сравнению со старыми версиями МиГ-29 словацкие МиГ-29AS имеют более современный бортовой прицельный радиолокационный комплекс и системы навигации. В то же время украинская модернизация МиГ-29МУ1 в целом похожа на МиГ-29AS, поскольку перечень обновлений в этих самолетах почти идентичен. Но при модернизации словацких самолетов также был усилен планер, что увеличило их полезную нагрузку.

В настоящее время Словакия имеет на вооружении девять Миг-29AS и два учебно-боевых МиГ-29UBS. Последний не может полноценно выполнять боевые задачи из-за отсутствия на нем радиолокационной станции. В то же время, даже девять Миг-29AS будут для Украины значительным усилением Воздушных Сил.

Характеристики Миг-29AS

Экипаж: 1 человек

Размах крыла: 11,36 м

Масса максимальная взлетная: ориентировочно 19,7 т.

Двигатели: 2х8300 кгс

Максимальная скорость: 2450 км/ч

30-мм автоматическая пушка, около 4 т вооружения на шести точках подвески.

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