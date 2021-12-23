В МИД призвали Россию сосредоточить внимание на выполнении договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Заявление президента России о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности", - заявил спикер.

Дипломат подчеркнул, что Украина стремится исключительно к миру.

Читайте такжеПутин вспомнил Порошенко с Донбассом и обвинил Украину в "выдавливании русских""Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава Офиса президента Украины и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня", - добавил Николенко.

"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины", - сказал спикер.

По словам дипломата, люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают на мир и спокойствие, особенно накануне новогодних праздников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, Путин заявил, что в Украине готовят операцию по силовому решению ситуации на Донбассе. Президент РФ также считает, что западные страны пытаются создать в Украине "анти-Россию" с постоянной "накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению".

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