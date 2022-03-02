Российские оккупанты передвигаются по городу и разрушают его инфраструктуру.

В Херсоне, куда накануне вошли российские оккупанты, сейчас ими захвачен речной порт и железнодорожный вокзал. Минувшая ночь в городе прошла спокойно, однако были слышны одиночные выстрелы.

Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев, передает "Сегодня".

По не подтвержденной информации, в городе обстреляли здание СБУ, после чего там начался пожар.

Колыхаев также попросил президента Украины организовать "зеленый коридор" для того, чтобы "собрать сотни трупов в районе города". В Херсон также нужно привезти продукты - склады расположены за пределами города.

В комментарии "Радио Свобода" Колыхаев уточнил, что погибшие и раненые есть как среди военных, так и среди мирного населения. Российские террористы стреляют в школы, многоэтажки, в городе были слышны много взрывов.

Вас также могут заинтересовать новости: