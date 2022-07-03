Взрывы спровоцировали панику как у россиян, так и у местных жителей. Вторые переживают из-за неработающих бомбоубежищ.

В оккупированном Мелитополе минувшей ночью был нанесен мощный удар по территории местного аэродрома, где базируются вражеские войска.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь" со ссылкой на информацию местных жителей, многочисленные фото и видео.

Огромное зарево на горизонте наблюдали не только жители Мелитополя, но и соседних сел. Раскаты взрывов не прекращались длительное время, пишет СМИ.

Сейчас над городом дымовая завеса, над самим аэродромом виднеется огромный столб дыма. Последствия удара видны даже в десятках километров от Мелитополя, где также можно заметить дым на горизонте.

По информации местных жителей, взрыв спровоцировал панику у оккупантов, которые активно ездят по улицам. Беспокоятся и мелитопольцы - россияне закрыли все бомбоубежища, людям негде прятаться. Некоторые якобы ринулись на выезд из города.

Официально информация об ударе по аэропорту Мелитополя пока не подтверждена.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мелитопольском районе из гранатомета обстреляли поезд. Кто это сделал и причастны ли к этому партизаны - неизвестно, однако у оккупантов сразу началась истерика. Они заявили о "теракте".