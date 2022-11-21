Сообщается, что из оккупированного Крыма в Мелитополь пригнали более 100 "скорых".

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области за последнюю неделю Россия завезла сотни новых мобилизованных оккупантов. Захватчики превращают город в военную базу.

Как сообщает Телеграмм-канал "РИА-Мелитополь", в Мелитополе идет расширение госпитальной базы. В одном из бывших детских санаториев все помещения переоборудуют под палаты.

"Есть информация, что уплотняют бухгалтерию, хозгруппу, администрацию для того, чтобы освободить помещения для раненых", — говорится в сообщении.

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Также "РИА-Мелитополь" стало известно, что из Крыма в Мелитополь пригнали более 100 единиц спецмашин "скорой". Автомобили новые, оборудованы всем необходимым. Очередную партию таких авто ожидают в оккупированном городе из Ростова-на-Дону.

Что происходит в Мелитополе сегодня

Вечером 20 ноября в Мелитопольском районе Запорожской области прогремели три мощных взрыва. Громкие звуки слышали на севере от города, неподалеку железнодорожной станции, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В городе находится железнодорожная станция Мелитополь - транзитный пункт по дороге в оккупированный Крым.

В результате российского вторжения в Украину город находится под временной оккупацией со стороны Российской Федерации с 26 февраля 2022 года.

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