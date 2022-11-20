Подробности пока уточняют.

Вечером в Мелитопольском районе Запорожской области прогремели три мощных взрыва.

Громкие звуки слышали на севере от города, неподалеку железнодорожной станции, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. Он отметил, что подробности происшествия сейчас уточняют.

"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах на севере от Мелитополя - в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", - отметил он.

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Что происходит в Мелитопольском районе

Ранее боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Константин Денисов сообщил, что российские захватчики могут провести "трибунал" над "пособниками укронацистов". Все из-за того, что на территории Мелитополя активно работает украинское сопротивление.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, сейчас войска РФ готовятся к обороне оккупированных территорий Запорожской области.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что освобождение Мелитополя может отрезать захватчиков от снабжения из Российской Федерации.

Ранее Иван Федоров сообщал, что оккупанты заставляют жителей Мелитопольского района рыть окопы.

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