В настоящее время подробности уточняются.

Над аэродромом в Мелитополе, где размещена вражеская база, поднялся густой темный дым.

Об этом в своем Telegram сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100% работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", - сообщил он.

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Федоров также отметил, что в настоящее время все подробности уточняются.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 53 850 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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