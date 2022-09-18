По словам городского головы, сейчас нет эффективных механизмов, как существенно защитить граждан в оккупации.

Отопительный сезон в Мелитополе Запорожской области оккупанты могут вообще не обеспечить из-за отсутствия газа.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Отопительный сезон, скорее всего, в Мелитополе не будет проведен или, как минимум, не начнется вовремя. Это точно. Поскольку нет газа. Магистральный газопровод перебит и нет возможности его починить из-за интенсивных боевых действий. Оккупанты говорят, что они ведут какой- то газопровод, но это лишь пропагандистская кампания, поскольку в Бердянске газ исчез на 2 месяца раньше, чем в Мелитополе, и до сих пор его там нет", - отметил он.

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По словам мэра, сейчас нет эффективных механизмов, как существенно защитить граждан в оккупации.

"Мы можем помочь только тем, что призываем к эвакуации и к выезду с временно оккупированной территории", - подчеркнул Федоров.

Отопительный сезон во время войны:

Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

В конце августа правительство направило 1,4 млрд грн на закупку стратегического запаса матрезервов для устойчивого прохождения зимы. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина готовится к сверхсложному отопительному сезону, накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

15 сентября 2022 года в Минэнергетики заявили о том, что Украина будет рассчитывать исключительно на собственную добычу угля.

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