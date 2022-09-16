В районе трех часов дня там зафиксирован мощный взрыв.

На аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что (в 14:50 - ред.) там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне ушли в минус, как и их техника. Ждем хороших новостей от ВСУ", - написал он.

Видео дня

Федоров не уточнил другие детали, однако опубликовал соответствующее видео.

Напомним, что это уже не первый взрыв, который произошел на мелитопольском аэродроме.

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром над аэродромом в Мелитополе, где размещена вражеская база, поднялся густой темный дым.

А 13 сентября Федоров заявил, что россияне бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов были зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

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