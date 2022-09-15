Сейчас подсчитываются потери врага.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели два громких взрыва.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Поэтому подсчитываем потери врага", – отметил мэр.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября Федоров заявил, что российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов были зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Также 13 сентября стало известно, что в оккупированном Мелитополе прозвучали три громких взрыва в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз.

13 августа сообщалось, что партизанам удалось уничтожить железнодорожный мост в районе города.

16 числа Иван Федоров проинформировал, что в Мелитополе в районе подстанции было зафиксировано два взрыва. По предварительным данным, был поврежден транзитный кабель. Тогда остановилось вещание эфирного телевидения, которое также находится под контролем оккупантов.

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